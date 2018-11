La rivista newyorkese Travel+Leisure consacra la spiaggia di Furore come una delle più belle in Italia

Furore. Ancora una volta le bellezze della costiera amalfitana risultano molto apprezzate all’estero. A parlarne questa volta è la rivista newyorkese “Travel+Leisure” che in un articolo esalta la bellezza unica della spiagge della Costiera e riconosce quella del Fiordo di Furore come una delle più belle in tutta Italia. Ecco il testo dell’articolo: “La stretta baia del fiordo si raggiunge tramite una lunga scalinata. Un ponte che si estende per tutta la lunghezza del fiordo dalla statale consente di guardare verso il basso e ottenere una magnifica vista sulla zona. Scolpito dalle acque a cascata del fiume Schiato nel corso dei secoli, il fiordo crea un anfiteatro naturale che ospita anche il Marmeeting High Diving World Championship e una tappa popolare per i locali in estate. Dopo un tuffo nelle acque limpide e luminose del fiordo, si possono raggiungere bar e ristoranti attraverso una serie di sentieri. La piccola città di Furore stessa è piena di case bianche che si trovano sparse tra viti e ulivi, allestite oggi come un museo all’aperto dove è possibile esplorare la vasta gamma di opere d’arte che rivestono le pareti delle case e dei muri a secco di terrazze”.