La rivista newyorkese “Total Prestige Magazine” consacra la costiera amalfitana tra le mete di lusso per la luna di miele

Il fascino della costiera amalfitana è oramai conosciuto in tutto il mondo. E lo testimonia un articolo pubblicato recentemente sulla rivista newyorkese “Total Prestige Magazine” che riconosce la costiera come una delle destinazioni di lusso dove poter trascorrere la luna di miele. E, in effetti, sono tantissime le coppie di neosposi statunitensi che raggiungonola costiera amalfitana per trascorrere qualche giornata della loro luna di miele immersi in un paesaggio unico e sicuramente molto romantico. Ma ecco cosa riporta l’articolo in questione: “La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più romantiche per i novelli sposi. Non solo la Costiera offre lusso e alberghi che trasudano ospitalità, ma è abbastanza vicino a Napoli. Tra i borghi da visitare assolutamente c’è Positano, con le strade ripide, l’architettura moresche e l’acqua del mare azzurra con la sua spiaggia di sabbia scura. La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni per la luna di miele più glamour al mondo. Ogni anno attrae tantissime persone e nel 2017 è stata definita la “destinazione perfetta per la luna di miele”. Ancora un bellissimo e meritato riconoscimento per la costiera amalfitana legato anche all’ospitalità dei suoi abitanti che la rendono una delle mete più ambite dagli stranieri.