Per la Polisportiva Vico Equense seconda trasferta e seconda sconfitta

Vico Equense. Seconda trasferta stagionale e seconda sconfitta per la Polisportiva Vico Equense che cade anche sul campo di Solofra.

Primi minuti di gara piuttosto equilibrati dove entrambe le squadre riescono a trovare la via del canestro. Negli ultimi due minuti della prima frazione, però, arriva il blackout degli ospiti che praticamente per due minuti concedono di tutto e Solofra ne approfitta immediatamente portandosi sul punteggio di 26-17.

Nella seconda frazione la Polisportiva ritrova il piglio giusto riuscendo a rosicchiare qualche punto. Nel finale di quarto però la troppa foga porta a tanti falli che consentono ai locali di segnare 9 tiri liberi nel solo secondo quarto consentendo così di allungare: il punteggio all’intervallo lungo è 45-34.

La polisportiva non molla e ancora una volta arriva la reazione: il duo Gargiulo-Vitale realizza 28 punti nel quarto e porta la polisportiva nuovamente a ridosso degli avversari. È in questo momento che Solofra riesce a gestire al meglio il vantaggio facendo in modo che gli ospiti non arrivino mai ad un possesso di distanza. Nel momento decisivo del match Solofra ritrova ancora una buona continuità in attacco e pian piano si riporta avanti con i ragazzi della Polisportiva che ormai non ne hanno più.

Il punteggio di fine gara è di 85-77. A fine gara arriva la dichiarazione di Vitale: “Eravamo venuti qui per cercare di fare risultato e la sconfitta dispiace a tutti. A tratti abbiamo disputato un’ottima prova mentre in alcuni momenti del match abbiamo perso la testa concedendo troppi punti ai nostri avversari. Purtroppo anche le tante assenze ci hanno condizionato ma c’è da dire che le stesse hanno permesso a chi ha giocato meno in altre partite di mettersi in mostra senza sfigurare. Adesso ci rimettiamo a lavoro per la sfida di domenica prossima contro Atripalda!”.

S.L.Z. Basket Solofra 85 – 77 Polisportiva Vico Equense

S.L.Z. BASKET SOLOFRA: Gasparri 31, Iannaccone 13, De Luca 11, Spagnuolo 7, Grieco 6, Battista 5, Montervino 4, D’Urso 4, Piccolo 4, Pisano, Vietri ne,

All.re: De Francesco.

POL. VICO EQUENSE: Gargiulo 29, Vitale 20, Perillo 7, Guida 6, Lucchesi 6, Acone 5, Ventura 4, Facelgi, Maresca).