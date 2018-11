La Polisportiva Vico Equense batte in casa il Diamond Basket, Marco Vitale: “Ci serviva una vittoria per riscattarci”

Vico Equense. La Polisportiva torna alla vittoria! Un solo risultato disponibile per i ragazzi di coach Di Martino dopo la sconfitta della settimana scorsa e, in campo, la Polisportiva ha risposto alla grande.

Prestazione ottima contro una squadra, Diamond Basket, che veniva da due vittorie consecutive in altrettante partite disputate. Partita sempre equilibrata e punto a punto dall’inizio fino alla fine del terzo quarto. Entrambe le squadre provano ad allungare ma puntualmente la pronta reazione dell’altra riporta il punteggio sul filo dell’equilibrio. Per i locali solida prestazione di Gargiulo e Vitale, rispettivamente 36 e 17 punti, mentre per gli ospiti grande partita di Iliardi.

La differenza è tutta nell’ultima frazione: il roster più lungo permette a coach Di Martino di schierare uomini freschi all’inizio dell’ultima frazione con Ventura ed Esposito che fanno la differenza e portano i locali al + 10 a 3 minuti dalla fine. Sembra tutto finito ed invece gli ospiti riescono clamorosamente a tornare a -2 piazzando un break grazie a 3 palle perse dei vicani e proprio quando tutto sembra andare storto arriva la terza tripla del quarto da parte di Gargiulo che chiude definitivamente i giochi.

La partita si chiude poi con 2 tiri liberi di Vitale e ancora una tripla di Gargiulo che riportano la polisportiva sul +10 finale. Punteggio finale 74–64.

A fine partita questa la dichiarazione di Vitale: “Ci serviva una vittoria per riscattare la brutta prestazione di settimana scorsa ad Agropoli. Abbiamo reagito alla grande e anche oggi abbiamo dimostrato che con il roster al completo tutti possiamo mettere in difficoltà il coach nelle scelte. Abbiamo giocato l’ultima frazione di gioco con 3 giocatori su 5 diversi rispetto al quintetto base e questo ci ha permesso di piazzare il break avendo in campo giocatori molto più freschi e lucidi dei nostri avversari. Adesso testa sotto e subito a lavoro per la trasferta di Solofra”.