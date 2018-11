LA MAGIA DELLA FONTANA

«Nella piazza della cattedrale di Amalfi c’è una fontana. Si leva alta sulla conca la statua di Sant’Andrea, che i pescatori venerano come loro protettore. […]

Ma la vera meraviglia della fontana, per me, è una bellissima fanciulla di marmo il cui torso ignudo emerge dal basamento collocato sulla vasca; è il suo gesto ingenuo, delicato e struggente di afferrarsi i seni per farne uscire l'acqua, che infatti ne scaturisce da due rubinetti d'ottone. Il suo viso è dolce, i suoi occhi guardano lontano, i suoi capelli debbono essere stati – nella modella ritratta dallo scultore – biondi come quelli di molte amalfitane. […] Giorno e notte la fanciulla sta con quei seni offerti e protesi, con quei meravigliosi seni di giovane madre e di giovane amante, che sono come un'allegoria della felicità naturale, della vergine ispirazione di vita che percorre tutta la riviera.»

Eugenio Galvani, Le dee scendono ad Amalfi. Da: La Gazzetta del Popolo, 1952