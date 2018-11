La famiglia Carrisi risolve il giallo sul malore di Al BanoIl cantante aveva dato forfait alla d’Urso

La scorsa settimana, Al Bano non è andato da Barbara d’Urso a “Domenica Live” per un malore. Qualcuno ha insinuato che non fosse vero o non così grave da non salire sull’aereo Zurigo-Milano. Ebbene: era tutto vero. Lo scoop è del magazine “Pomeriggio Cinque”, da oggi in edicola.

Sulla rivista si legge la precisazione della famiglia Carrisi in merito a un giallo che ha tenuto banco per giorni: “La famiglia Carrisi e lo staff precisavano che l’artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo. Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante (Romina Power, nda). Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l’impossibilità di partecipare a Domenica Live era dovuta proprio ad un malore. Al Bano ha rivelato che non era nulla di grave. Per fortuna! Il Leone di Cellino è inarrestabile ed ha ripreso subito la sua tournée”. È in Cina con gli RVM che tanto aveva voluto e che la d’Urso gli aveva fatto confezionare con il cuore.

