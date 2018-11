La Costa d’Amalfi sul magazine “Essence” tra le 10 vacanze dei vip, che fanno desiderare di partire per un viaggio

Questa estate sono moltissimi i vip che sono sbarcati in Costiera Amalfitana, ma qualcuno fa addirittura desiderare di prenotare un viaggio al più presto. La rivista mensile americana “Essence”, ha preso in riferimento dieci foto di vacanze delle celebrità, descrivendo le location visitate. L’attore Kevin Hart e la consorte Eniko, sono stati alle Bahamas, mentre il rapper Ludacris con la moglie Eudoxie, sono stati nel Big Sur, sull’Oceano Pacifico.

Dagli States all’Africa è volata la famiglia con la cantante Alicia Keys, avventurandosi a settembre tra le piramidi d’Egitto. Qualche parallelo più giù nel continente nero è stata Lupita Nyong’o, che ha visitato il suo Kenya. Nell’esotica Bali sono “fuggiti” John Legend e Chrissy Teigen, ed invece in Cina la cantante Ciara con il campione della Nation Football League Russel Wilson.

Hanno scelto il “vecchio continente” il cestista dei Miami Heat, Dwayne Wade con la sua Gabrielle Union, con un rilassante soggiorno in Costa Azzurra, nella penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat. La cantautrice Mashonda ha invece optato per Ibiza. Nel Bel Paese sono giunti la stilista June Ambrose, che ha visitato la Capitale, ed il conduttore televisivo Steve Harvey con la moglie Marjorie, a bordo d yacht in Costa d’Amalfi.

Lo storico magazine al femminile per afroamericani, parla di lasciarsi ispirare dal “Vivere sontuoso” dello showman: “Qui, nessuno sa come vivere un viaggio di lusso e un momento come Marjorie Harvey. Le sue avventure in barca intorno al Mediterraneo con il marito Steve Harvey sono leggendarie. Ma non devi avere uno yacht per goderti il Mediterraneo. Dirigiti verso la Costiera Amalfitana e sali in una delle lussuose ville da Airbnb che costellano la costa colorata, poi fai una gita di un giorno su uno yacht o un catamarano ed esplora l’intera costa con lo stile di Marjorie, dal sole al tramonto.” (foto tratta da Essence)