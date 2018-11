“La Costa d’Amalfi è il miglior viaggio su strada”: parola di Karan Singh, noto attore indiano

L’attore e modello Karan Singh è un estimatore delle auto sportive, ed in un’intervista a “The Economic Times”, ha definito la Costa d’Amalfi suo il miglior viaggio su strada. “Il viaggio attraverso la Costiera Amalfitana in Italia, ma più in generale tra Roma e Sorrento – ha detto Karan – offre viste spettacolari sui più bei vigneti, monasteri, castelli, sul Mar Mediterraneo, oltre a concederti soste in ristoranti caratteristici dove gustare fantastici piatti fatti in casa”.

Karan Singh Grover è attualmente un fiero possessore di un Aston Martin BD11, una sportiva coupé che gli da una bella scarica di adrenalina. Inoltre al quotidiano indiano, che corrisponde al nostro Sole 24 Ore, ha dichiarato che per i lunghi viaggi preferisce una Bmw M5. La sua prima auto è stata una Honda Prelude del 1992, che ha completamente modificato, prima di passare ad una Bmw-650i nel 2002, sportiva coupé guidata per sette anni. Classe 1982 (nato il 23 febbraio) Karan è noto per la partecipazione a serie televisive indiane come Dill Mill Gayye e Qubool Hai. Ha anche recitato nei film indiani Alone e Hate Story 3.