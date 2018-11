La cavese Carmen Catozzi al “Grande Fratello VIP “

Carmen Catozzi ritorna alla grande in televisione. Dopo la grande esperienza di “Uomini e Donne” ,la bella cavese è una delle clienti del “Grande Fratello VIP SPA”,dove alcune persone,scelte dalla produzione saranno truccate dai VIP del Grande Fratello.Il loro giudizio sarà parte integrante del loro rimanere o andare via dalla casa del Grande Fratello . Tutto nasce da un comunicato arrivato ai VIP del Grande Fratello :” “Vip, siete pronti a mettere in pratica tutto quello che avete appreso ieri? Sarete in grado di truccare ad arte i vostri clienti?”.E tra le clienti che vengo selezionate ,vi è la splendida cavese Carmen Catozzi Un’altra “gemma” nella oramai importante carriera televisiva della bella insegnante cavese ,la quale dopo aver partecipato ,con grande successo a “Uomini e Donne “,dopo aver vinto il beauty contest “Donna italiana” 2017 sulla piattaforma Instagram, oggi è ancora in scena ,portando quella sua solarità ed il suo sorriso, altre alla sua mediterranea bellezza ,di cui molti uomini si sono… innamorati.

Antonio Di Giovanni