Juve Stabia che rimonta strepitosa a Rieti

RIETI Arriva l’ennesimo segnale al campionato lanciato dalla Juve Stabia. Una vittoria (1-3) da big per i gialloblù, che hanno sofferto più del dovuto contro un modesto ma fisico e tonico Rieti che per tre quarti di gara ha tenuto sotto nel punteggio la capolista del girone C. In undici partite, la Juve Stabia era rimasta in svantaggio per poco più di 60′ in totale; allo Scopigno ci resta circa un’ora, a dimostrazione di una partita che non è stata facile come si poteva immaginare. Poi è uscita fuori la qualità delle vespe, la profondità di una panchina che ha potuto permettere a Fabio Caserta di estrarre al momento giusto Carlini, Melara, El Ouazni e Mezavilla, tutti e quattro decisivi chi con gol, chi con assist nelle tre marcature della Juve Stabia.

INIZIO IN SALITA

La risposta più importante per un allenatore che si gode il miglior attacco del campionato, l’imbattibilità stagione (unica formazione ancora imbattuta del girone) e soprattutto una predisposizione al sacrificio che è emersa in una partita che si era messa subito sui binari negativi. Dopo neppure quattro minuti, infatti, un errore in fase di impostazione di Allievi ha portato Maistro alla rete del vantaggio amaranto-celeste, sorprendendo Branduani preso alla sprovvista sull’errore di grammatica del proprio difensore. Quello sbaglio, con conseguente rete incassata, sembrava essere il preludio ad una giornata negativa per gli stabiesi, che hanno ritrovato Mastalli e Viola in mezzo al campo ma hanno perso anche Aktaou oltre a Marzorati in difesa (esordio da titolare per Dumancic). Gara compromessa a maggior ragione perché il terreno di gioco, reso pesante dalla pioggia, non ha favorito le giocate di una Juve Stabia che non subito si è calata nella parte. Il Rieti infatti ha imposto alla sfida ritmi non altissimi, ma un agonismo fuori dal comune che ha sorpreso gli uomini di Caserta. L’unico pericolo della prima frazione, a conti fatti, è nato da un calcio piazzato sul quale Chastre è stato strepitoso su Di Roberto (21′).

LA SVOLTA

Negli spogliatoi, mister Caserta ridisegna la sua squadra, passando al 3-5-2 che aveva ben fatto anche contro la Viterbese martedì sera. Melara ed Elia presidiano le corsie laterali di centrocampo, Paponi è affiancato da un attaccante più fisico come El Ouazni. Eppure la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa già dopo 3′, ma Branduani ha salvato i suoi con un intervento monstre su Pepe in mischia. L’ingresso in campo di Carlini dopo un quarto d’ora spacca la partita. Alla Juve Stabia bastano cinque minuti, dal 23′ al 28′ per completare la rimonta. L’ex fantasista della Reggiana pareggia sugli sviluppi di un calcio piazzato di Calò, mentre il 2-1 è una ripartenza da manuale con Melara ed El Ouazni protagonisti sulla fascia destra. L’ex Benevento pennella al centro per Paponi che non sciupa la prima palla-gol della sua partita. Nel finale c’è gloria anche per Mezavilla, che in pieno recupero, appena entrato, trova il tris con una conclusione dalla distanza deviata da un difensore. Danilo Proietti, Il Mattino

Michele IMPARATO Viene, vince e se ne va. La Juve Stabia non si ferma e porta casa la vittoria anche a Rieti. Finisce 3-1 per la squadra di Fabio Caserta ma le Vespe hanno sofferto molto, specie nel primo tempo, dove il Rieti va in gol a freddo sfruttando un passaggio errato di Dumancic. Approccio un po’ molliccio per la Juve Stabia che patisce anche il terreno pesante dello stadio di Rieti su cui, invece, i colossi coloured dei laziali sembrano abituati. Caserta ha il merito sacrosanto di correggere le carte in tavola nell’intervallo. L’allenatore lascia negli spogliatoi Di Roberto e Dumancic e passa al 3-5-2 con El Ouazni vicino a Paponi e Melara ed Elia sugli esterni con Allievi, Troest e Vitiello in difesa. Poi un altro doppio cambio, anche questo letale, con Vicente e Carlini per Mastalli e Viola. In pratica la Juve Stabia si ritrova la grinta di Vicente che sveglia i compagni apparsi timorosi nella prima frazione. In più la qualità di Max Carlini e Melara e un El Ouazni ritrovato che dà sostegno a Paponi. La vittoria delle Vespe sta tutta qui. Nel nuovo vestito che lo stilista Caserta ricama addosso alla squadra che era parsa inadeguata per lo smoking.

Inizio da censura

Caserta non ha Marzorati in difesa e nemmeno Aktaou. Il tecnico preferisce puntare su Dumancic che gioca al fianco di Troest e Allievi viene utilizzato a sinistra. Il Rieti passa subito in vantaggio sfruttando un passaggio errato proprio di Dumancic. Sul pallone si avventa Maistro che prende in contro tempo Branduani calciando subito.

Il gol manda in bambola la capolista che fa fatica a ritrovarsi. La Juve Stabia si rende pericolosa con Di Roberto che calcia quasi addosso al portiere del Rieti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Caserta decide di passare al 3-5-2 alzando Allievi sulla sinistra, portando Elia a destra e avanzando leggermente Di Roberto. Il Rieti rischia di andare sul 2-0 con un’iniziativa centrale di Vasileiou.

La rimonta gialloblù

Fabio Caserta capisce chiaramente che qualcosanon funziona e corre ai ripari. Decide di mettere più qualità con Melara e di dare un sostegno a Paponi con El Ouazni. Si resta col 3-5-2 con Dumancic e Di Roberto che restano negli spogliatoi.

E’ il Rieti, però, ad andare vicino al 2-0 proprio in avvio dove serve un miracolo di Branduani su Pepe. Caserta quindi decide di far entrare anche Carlini e Vicente e richiama Mastalli e Viola. Il pareggio lo segna proprio Carlini che in tap in sfrutta il pallone corretto da Vicente sulla punizione di Calò. La Juve Stabia sembra sbloccarsi mentalmente e in 5’ va anche sul 2-1 con Paponi. Il bomber si catapulta sul traversone al bacio di Melara e fa esplodere i 300 stabiesi giunti a Rieti. L’inerzia della partita cambia e la partita passa nelle mani della capolista. Entra anche Mezavilla negli ultimi minuti e per il brasiliano arriva il gol sfruttando la sponda di El Ouazni.

Nona vittoria per la Juve Stabia su 12 partite e imbattibilità che resiste per la capolista di Caserta da ieri solitaria dopo il pari del Rende a Cava.