Juve Stabia tra le favorite per la promozione in B”

Raffaele Di Napoli, ex tecnico di Messina e Akragas, è intervenuto ai microfoni di ZonaCalcio.net

Queste le sue parole::La Juve Stabia rimane una delle favorite per la vittoria finale, contro la Casertana ho visto una squadra meno tonica rispetto alle altre uscite, ma in un campionato del genere è normale subire un calo fisiologico. Personalmente non la reputo una sorpresa ma questo lo dico oramai da mesi. I falchetti hanno dimostrato carattere nella sfida del Menti, visto la presenza di tanti calciatori di esperienza che riescono ad esprimersi al meglio in questi incontri, ma ci sono ancora alcuni elementi che hanno bisogno di tempo per adattarsi in questa categoria. Il Trapani ha dimostrato di possedere una grande qualità, oltre al solito Evacuo, ci sono giocatori di spessore come Corapi, Taugourdeau, Ferreira e tanti altri. Il Catanzaro è una squadra che già dimostrando un’identità di gioco, sicuramente il recupero di Infantino, uno dei migliori attaccanti della categoria, sarà determinante, considerato che Auteri lo conosce molto bene. Sono convinto che alla lunga questa squadra verrà fuori. Il Potenza nelle ultime sfide ha dato una netta sterzata al suo campionato, parliamo di un organico importante per la categoria, sicuramente questa compagine può dar fastidio a chiunque”.

fonte:tuttomercato.web