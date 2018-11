Juve Stabia su lancio bottiglie:Atteggiamenti non tollerabili”

La Juve Stabia, con una nota ufficiale, dopo l’ammenda ricevuta dal Giudice Sportivo conseguente il lancio di oggetti verso il portiere della Casertana, ha stigmatizzato il comportamento ma definisce comunque l’episodio isolato:

S.S.Juve Stabia si riferisce all’ammenda di euro 2.500, ricevuta dal Giudice Sportivo, in quanto, in occasione della gara Juve Stabia – Casertana, disputatasi il 03 novembre “ i propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco, in direzione del portiere della squadra avversaria, quattro bottiglie di plastica semipiene, senza conseguenze ed indirizzavano sputi verso i componenti della squadra avversaria i quali venivano colpiti in più occasioni ”. E’ evidente che simili comportamenti, attuati da soggetti che non si possono definire “tifosi”della Juve Stabia, contribuiscono a rendere negativa e distorta, a livello nazionale, l’immagine della Città di Castellammare di Stabia, ed a vanificare, progressivamente, i continui sacrifici, visto l’aggravio di costi a carico delle Casse sociali, che la proprietà sta compiendo per portare in alto il nome della Città delle Acque.

S.S.Juve Stabia, nel condannare fermamente tali gesti, fortemente lesivi della dignità umana, rende noto che non tollererà più simili azioni, e si attiverà, nelle sedi competenti, affinchè vengano identificati e perseguiti gli autori di tali scellerati gesti.

Il tutto nell’intento di tutelare il buon nome della società, dell’intera Città di Castellammare di Stabia e per salvaguardare la parte sana della tifoseria stabiese.

Confidando nella collaborazione di tutti, S.S.Juve Stabia è, nel contempo, fermamente convinta che le azioni suindicate rimarranno fenomeni isolati che non si verificheranno in seguito in quanto l’interesse comune è quello di sostenere le vespe, accompagnandole verso traguardi ambiti e palcoscenici calcistici di interesse nazionale, in linea con la storica ed importante tradizione del calcio stabiese.

FONTE:TUTTOMERCATOWEB