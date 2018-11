Juve Stabia – Casertana. Grande attesa in città per il derby.

Vincere il derby per voltare pagina, dopo l’inaspettata sconfitta interna di Coppa Italia contro il Potenza.

E’ questo il monito per i ragazzi di mister Caserta, che stasera affronteranno in un derby particolarmente sentito, la Casertana, squadra che hanno già affrontato e battuto (0-2) nel primo turno di coppa italia qualche settimana fa.

Ma questa sera si tratta di campionato e il clima è certamente diverso, calcio d’inizio alle ore 20:30, si giocherà al “Menti” di Castellammare che si preannuncia gremito ma con qualche limitazione per i tifosi ospiti, infatti due giorni fa è stato diramato un comunicato secondo il quale «è aperta la prevendita per n°800 tagliandi riservati al Settore Ospiti. Tuttavia, i tagliandi possono essere acquistati dai soli possessori di Tessera del tifoso, Supporter Card o Fidelity card». Una scelta chiaramente dettata da motivi di ordine pubblico.

Tornando al campo, Mister Fabio Caserta dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 con Branduani tra i pali. In difesa Marzorati farà coppia con Troest con Vitiello terzino destro e Aktaou sul fronte mancino. Lungo la mediana spazio a capitan Mastalli accanto a Calò e Carlini alle spalle del tridente che dovrebbe avere in Canotto l’ala sinistra con Melara sul fronte opposto e Paponi punta centrale. Arbitrerà il signor Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro coadiuvato dagli assistenti Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto. In ogni caso ci si aspetta una partita aperta ad ogni pronostico e colpo di scena, per capire chi fra vespe e falchetti riuscirà a volare più in alto.