Ivano Mammato di Minori chef per i giocatori della Lazio su instagram la bella notizia per la costiera amalfitana

Lo chef dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi si è infatti recato ieri sera a casa di Lucas Leiva, calciatore della Lazio, per deliziare il suo palato e quello di Luis Alberto, Luis Felipe e Wallace, tutti calciatori della squadra biancoceleste. A fare da tramite tra Mammato e i calciatori brasiliani Priscilli, la ragazza dello chef, anch’essa brasiliana.

Lo chef di Minori, figlio di Vincenzo, noto a Minori poiché ex titolare di una macelleria, ha preparato per i calciatori della Lazio alcune specialità della tradizione campana tra cui non poteva mancare la Pizza, fatta e cotta in casa nel forno a legna di Lucas Leiva, e lo spaghetto allo Sfusato Amalfitano.

Ivano ci ha messo tutta la sua passione ed esperienza nel preparare le pietanze che, da quanto si legge sulle Stories Instagram dei calciatori della Lazio, sono state molto gradite. “Siamo felici di avervi conosciuto”, si legge infatti sul profilo di Leiva sotto la foto ricordo che ritrae lo chef con parte della rosa della squadra degli aquilotti.