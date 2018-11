Insigne pronto perl a Nazionale -nations league DOMANI IL RADUNO, VENERDI IL PORTOGALLO

Domani a Coverciano, ore 12.30, si raduna la Nazionale. Venerdì gli azzurri si trasferiranno a Milano, dove sabato saranno attesi dal loro ultimo impegno in Uefa Nations League, contro il Portogallo di Fernando Santos. Con il successo ottenuto in Polonia Insigne e compagni hanno scongiurato il pericolo retrocessione in Lega B, e se riuscissero a battere il Portogallo potrebbero ancora sperare nel primo posto nel gruppo: servirà poi che la Polonia già retrocessa fermi il Portogallo a Guimaraes martedì 20 (in caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti negli scontri diretti). Le prime quattro classificate dei gruppi della Lega A accedono alle finali dal 5 al 9 giugno 2019: le due semifinali verranno sorteggiate a inizio dicembre. Gli incontri (semifinali in gara unica, finale terzo e quarto posto e finale) saranno ospitati da una delle quattro finaliste.

grifo. Vincenzo Grifo, la “matricola” tedesca tra i convocati del ct, ieri ha collezionato il sesto gettone stagionale nel successo dell’Hoffenheim sull’Augsburg (2-1) entrando al 21’st al posto di Bittencourt nella posizione di mezzala sinistra. In questa sua prima stagione ad Hoffenheim Grifo ha collezionato 242’ in Bundesliga e giocato nei primi due turni di Coppa di Germania. Grifo, di mamma leccese e padre siciliano di Naro (Agrigento), non è sceso in campo nelle 4 gare dell’Hoffenheim in Champions.

