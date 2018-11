Ritorna a Maiori la mostra collettiva del mese di Novembre “Per Amor della Costiera”. La rassegna artistica, giunta ormai la terza edizione, raccoglie un nutrito gruppo di artisti locali, ben undici, che appartengono a diverse discipline: fotografia, pittura, poesia, scultura, ma anche musica, visto che l’evento è stato aperto dall’orchestra del Maiori Music Festival.

Nel Salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo, la musica è stata unita alla pittura realizzata dal vivo: il concerto ha eseguito tre incredibili brani, e nel mentre il maestro Giuseppe Proto ha realizzato un meraviglioso quadro, ispirato dalle melodie dell’orchestra. Tale mix artistico ha lasciato esterrefatto il pubblico che ha assistito a tali incredibili performance.

Gli artisti che esporranno dal 18 al 30 novembre sono Michele Abbagnara, Danilo Apicella, Agostino Criscuolo Piero e Ruggiero per la fotografia; Luigi Mennella, Rosa Raffaela Montuori, Giuseppe Proto e Salvatore Rodriguez per la pittura; Simone Civale per l’arte del mosaico; Erasmo Amato per la scultura con il ferro e Giuseppe Capone con le sue poesie. (Credit foto: Agostino Criscuolo Ph)

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.