Il Sorrento c’è!

La più grande vittoria? L’entusiasmo per il calcio che è tornato nella Città del Tasso. Straordinaria partita, dal due zero per i padroni di casa , al vantaggio di 3 a 2 per la squadra del Cilento, e lì è uscito il carattere e la determinazione per una grande e frizzante vittoria dei rossoneri contro un coriaceo Gelbison, in un pomeriggio di grandi emozioni regalate al caloroso pubblico accorso sempre più numeroso al campo Italia di Sorrento.

Il risultato finale di 4-3 conferma la verve realizzativa del team di mr Guarracino, che ormai sembra essersi definitivamente sbloccato in zona gol. Guarracino tiene insieme la squadra e la squadra risponde, ha creduto in loro e nei giovani, e ne è stato ripagato, non solo è riuscito anche a far rinascere l’entusiasmo per la squadra che mancava da davvero troppi anni.

La partita la abbiamo già descritta , la apre il leader difensivo Nino Guarro su calcio piazzato dal limite; raddoppio del prolifico Todisco. Reazione dei cilentani e situazione completamente capovolta ad inizio ripresa. (2-3) Ma dopo alcuni e decisivi cambi, il Sorrento prima pareggia con capitan Alfonso Gargiulo ed a pochi minuti dal termine (86′) con un guizzo del giovane Liberato D’Angolo servito magistralmente da De Angelis, si regala un pomeriggio da protagonista assoluto in un girone come detto più volte molto competitivo.

Già da mercoledì si è di nuovo in campo con il turno infrasettimanale, con la difficile trasferta a Nardò, in Puglia; domenica prossima invece di nuovo tra le mura amiche contro il Francavilla. Con il parco giocatori al completo, il Sorrento dimostra di poter recitare un ruolo primario in questa stagione.