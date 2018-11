Qualche yacht, vele, canoa a squadre e pescatori in questo fine settimana di novembre. Le condizioni meteo sono buone, il mare è calmo, il sole è ancora caldo e giustamente c’è chi ne approfitta. L’estate di San Martino? ben venga. Il golfo di Sorrento, per un giro in barca o per fare dello sport non conosce stagioni.

foto di Lucio Esposito lumix