Grave scontro frontale tra due motociclisti sulla statale amalfitana tra Positano e Praiano, grave un 56enne di Baronissi

Alle 11 circa di questa mattina si è verificato un grave incidente stradale nel tratto della costiera amalfitana tra Positano e Praiano. Due moto, provenienti dalle direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente ed in modo violento, tanto che i due motociclisti sono stati sbalzati dai loro mezzi rovinando al suolo. Il più grave è un 56enne di Baronissi che, a seguito dell’impatto con l’asfalto, ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il centauro all’ospedale della Costa d’Amalfi dove è giunto ancora privo di sensi. Il personale medico ha eseguito le indagini strumentali del caso che hanno evidenziato varie lesioni vertebrali ed un trauma cranico. Per il preoccupante quadro clinico l’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove è stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgica in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E’ andata meglio, invece, al secondo motociclista coinvolto nell’incidente, un 54enne di Napoli, che ha riporto qualche microfrattura ed alcuni traumi contusivi, oltre che a superficiali escoriazioni.