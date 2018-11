Grande successo del Premio Penisola Sorrentina: Atzei, Caprioglio e Valente tra le premiate

La 23esima edizione del Premio Penisola Sorrentina “Arturo Esposito” si conclude nel migliore dei modi. Nel Teatro delle Rose di Piano di Sorrento c’è stata la serata di gala, che ha premiato protagonisti dello spettacolo e della cultura regionale e nazionale. Nella serata condotta da Mario Esposito, i riflettori erano tutti per i vincitori del Premio: Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (“artisti dell’anno”, premio musicale Lino Trezza), Francesco Branchetti e Debora Caprioglio (per “Deboras Love”), Anna Capasso e Michele Cucuzza (per “Gramigna”), i coniugi Alfonso e Livia Iaccarino proprietari dello storico locale Don Alfonso 1890 (sezione genius loci), lo street artist Jorit (sezione arte visiva), il parroco del Rione Sanità don Antonio Loffredo (beni culturali), Hiromi Maekawa (premio speciale relazioni Italia-Giappone), Maurizio Micheli (premio Dino Verde), Federico Paciotti (premio giovani), Povia (poesia), Danilo Rea (premio alla carriera), Valentina Romani (fiction), Paolo Ruffini (teatro sociale), Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana (regia), Laura Valente (cultura).