Grande partecipazione alla giornata di ritiro spirituale per le famiglie organizzata a Padula dalla Diocesi di Teggiano-Policastro

Nob. Cav. Attilio De Lisa-Comune di Sanza-Comune di San Rufo. Oggi 18 novembre 2018 l’Ufficio per la Pastorale Familiare e Vita (Conferenza Episcopale Italiana-Presidente Sua Em. Rev.Card. Gualtiero Bassetti) della Diocesi di Teggiano-Policastro ha organizzato e si è conclsa la giornata di ritiro spirituale per le famiglie presso il convento di San Francesco di Padula.

Il ritiro ha avuto inizio alle ore 10 con la meditazione sul tema “Cristiani per scelta” che ha visto la partecipazione di Mons. Padre Antonio De Luca, Vescovo di riferimento della Diocesi Teggiano- Policastro insieme al Nob. Cav. Attilio De Lisa proveniente da Sanza (SA) di cui attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + dipendente di ruolo dell’ASL Salerno P.O. di Sapri e in qualità di Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani dove ha visto una grande partecipazione di devoti diocesani dei dintorni ed oltre (Sala Consilina, Polla,Sassano, Padula, Vibonati, Sapri,Camerota,Santa Marina-Policastro Bussentino,Atena Lucana, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana,Teggiano,Monte San Giacomo, Pertosa, Petina, Bellizzi, Battipaglia, Postiglione,Pertosa,Sant’Arsenio,San Pietro al Tanagro ,Roccagloriosa,San Giovanni a Piro,Torre Orsaia,Roscigno,Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Aquara,Bellosguardo,Casaletto Spartano,Morigerati,Caselle in Pittari,Sicignano degli Alburni,Serre,Controne,Castelcivite,ecc.).

A seguire c’è stato il tempo per il dialogo spirituale personale e per il Sacramento della Riconciliazione, condotto da più sacerdoti della diocesi di cui la presenza di Padre Patrizio Koval accompagnatore del Vescovo,Don Giuseppe Radesca Vicario Generale diocesano e Parroco di Padula (gli altri parroci don Vincenzo Federico di Padula Scalo e don Antonio Romano) oltre anche quella di don Fernando Lupo ospite proveniente dalla Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù (Battipaglia) di riferimento A sua Em. Rev. Mons. Luigi Moretti Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno con il piacere della presenza e accompagnato da diversi devoti Parrocchiali.

Alle ore 12.15 si celebrata l’Eucarestia da Mons. Antonio De Luca insieme a don Fernando Lupo e alcuni diaconi.

Dopo la pausa pranzo, alle 15.30 seguito il dibattito condotto dalla dottoressa Filomena Vitale (dove si è vista ad un certo punto anche la presenza del Sindaco Paolo Imparato per i saluti) con la partecipazione di diverse domande ed interventi compreso quello del Nob. Cav. Attilio De Lisa.

La giornata si è conclusa alle 17 con la preghiera del Vespro e la benedizione delle famiglie.

Infine da cattolico cristiano praticate di riferimento a Mons. Antonio De Luca appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica chea quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”,la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica compreso Curia Diocesana oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.