Gran successo della pizza di Vico Equense in Corea del Sud con Michele Cuomo Cerasè. Bastano le foto più di mille parole, strepitoso Michele Cuomo, il pizzaiolo ideatore di “Pizza a Vico”, la manifestazione più riuscita su questo piatto prelibato napoletano che la Campania esporta nel mondo. Michele è stato non solo ambasciatore della Pizza ma anche delle bellezze della Costa di Sorrento a Seoul , la pizza vicana è una delle più famose ed apprezzate al mondo e ora lo sarà ancora di più. Con lui la straordinaria Renata Cuomo, un’altra creativa in famiglia con Pastammore, il negozio gourmet artigianale della pasta. Insomma il meglio di Vico nel continente asiatico.

Quale è una delle cose più belle? di 8 Galleria fotografica La pizza di Vico Equense in Corea del Sud con Michele Cuomo Cerasè







“Abbiamo avuto il piacere di portare la pizza di vico Equense e spaghetti al più grande filosofo scrittore della Corea( kim yong ok) , ma poi sopratutto abbiamo portato un sorriso

oggi metri di Pizza sono stati portati a persone diversamente abili e ad una casa famiglia per bambini

pultroppo ai bambini non abbiamo potuto fare foto per privacy ma il loro sorriso mi fa stare bene”