Gragnano, Gassama dopo l’aggressione:Napoli la mia citta’

Dopo l’ggressione subita a sfondo razziale Amir Gassama ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Amo Napoli e continuerò ad amarla, la considero la mia città. Il brutto episodio di ieri non mi farà di certo cambiare opinione sulla città e su tutti coloro che, come me, la amano e la rispettano. Per fortuna noi siamo la maggioranza. Qui ho conosciuto persone perbene, che mi stimano e che mi vogliono bene. Tutto il resto passa in secondo piano“. Il messaggio per chi ha compiuto questo gesto scellerato è forte e chiaro: la viltà di pochi non potrà mai destabilizzarci.

Fonte: gennaro de stefano