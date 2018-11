Sorrento , 14/11/2018 – Il portavoce nazionale meridionalista di Identità Meridionale Giuseppe Alviti ha cosi dichiarato: La discussione sul valore legale della laurea non è ad appannaggio di Salvini o della Lega, tanto per capirci. E’ un vecchio discorso che ogni tanto riciccia. Al di là delle stronzate sull’Università della Vita posso tranquillamente raccontarvi che ho incontrato, come tutti credo, persone non laureate infinitamente più colte dei laureati, me compreso. Penso, inoltre, che in alcune professioni la laurea sia veramente inutile. Eppure, ancora oggi, difendo gli studi superiori per una ragione, come dire, “formale”, perché il percorso di studi universitario, così come è ancora concepito in Italia, fornisce “la struttura” su cui appoggiare le competenze o cultura di campo.E questa, perdonerete la vanità, è una cosa che appuro quotidianamente anche confrontandomi con persone più aggiornate di me nel mio ambito specifico.