Giovani e droga in Costiera Amalfitana – Secondo Amalfitano

I social e i mezzi di comunicazione in genere, sono farciti di invettive e accuse alle Istituzioni perché non provvedono a questo, non realizzano quello, sono deficitarie e responsabili di gravi inadempienze. Ci può stare e ci sta, è il gioco delle parti; il benessere per i cittadini non è mai troppo e difficilmente in Italia ci si sofferma sulla circostanza che, fra i circa 7,5 mld di cittadini del mondo, occupiamo la fascia alta del miliardo di persone più benestante. Tutto ciò non deve meravigliare, è proprio della natura umana in specie quella italiana. Quello che meraviglia, invece, è che allorquando le Istituzioni, grazie a sporadiche congiunture astrali, danno vita a momenti che possono aiutare i cittadini a vivere meglio, questi ultimi preferiscono restare comodamente a casa, magari a scrivere l’ennesimo post contro questa Istituzione o contro quel presuntuoso che pensa di saperne e di farne più degli altri.

Fuori metafora, e senza polemica, quello dì giovedì è stato un incontro molto importante, che ha ritagliato, per i fortunati pochi genitori presenti, uno spaccato sulla Costiera Amalfitana e sulla condizione giovanile in genere, che sicuramente li aiuterà a capire e crescere meglio i propri figli. Le due Amministrazioni presenti hanno confermato di voler investire sulla prevenzione delle dipendenze e che in questa direzione bisogna incentivare momenti formativi ed informativi; a loro ha fatto eco il Segretario Generale della Fondazione RAVELLO Ermanno Guerra che ha testimoniato l’impegno della Fondazione in queste azioni di supporto e sostegno. Il Capitano dei Carabinieri Roberto Martina ci ha dato in primis conferma che anche la Costiera Amalfitana è affetta dalla piaga della droga e dell’alcol che attenta al futuro dei nostri giovani, per poi testimoniare l’impegno dell’arma specie nella prevenzione, con racconti toccanti di casi specifici. L’età del primo approccio alle sostanze si è paurosamente abbassata al di sotto dei 10 anni, ha riferito, e ben il 78% degli studenti ha provato almeno una volta lo spinello o altre sostanze. Dati che non devono lasciare nessuno tranquillo. Il giro di affari sulla droga è troppo grande per pensare di sconfiggerlo partendo dai produttori e dai trafficanti; forse può avere più successo una lotta che parte dal basso e cerca di sottrarre clienti agli spacciatori, ovviamente senza rinunciare a colpire chi alimenta questo commercio.

Il pomeriggio ci ha confermato che, per sottrarre giovani al mercato della droga, serve che “LA FAMIGLIA” reciti un ruolo più deciso e forte. Questo il messaggio principale che Sandro Diottasi, fondatore della Comunità Mondo Nuovo, è il figlio Mario ci hanno dato. Papà e Mammma tornino ad essere gli educatori di una volta; i figli non possono e non devono essere abbandonati agli amici e alla strada, è fondamentale che i genitori siano più presenti nella loro vita e sappiano cogliere i segnali di allarme che lancia un giovane disagiato che è incappato in amici e strade sbagliate.

Un pomeriggio dal quale abbiamo capito tre cose: 1) in Costiera la droga c’è ed è un errore gravissimo fingere di ignorarne la presenza; 2) i genitori devono imparare a conoscere i segnali che questa piaga lancia attraverso i propri figli, per poter immediatamente intervenire; 3) se si colgono segnali di pericolo, è fondamentale avere comportamenti corretti.

Sembrano tre cose banali, invece proprio in Costiera le reazioni sono più sbagliate che altrove; le famiglie arrivano quasi sempre in ritardo sul problema dei figli e come prima cosa cercano di secretare la vicenda, subito dopo fanno errori ancora più gravi scegliendo percorsi e persone sbagliate.

In Costiera bbiamo avuto i nostri morti e le nostre famiglie rovinate, ma pare che tutto ciò non interessa a nessuno. Se non si conosce il problema non si potrà mai combatterlo, e troppi luoghi comuni affliggono tutti noi: cosa vuoi che possa fare uno spinello; io voglio bene a mio figlio e questo basta; mio figlio non mi dice bugie e io gli credo ciecamente; le Istituzioni ci devono pensare, io che posso fare. Potremmo continuare ancora, ma servirebbe a poco o nulla.

La droga e l’alcol sono i veri nemici dei nostri giovani, non le Istituzioni, la Scuola e la società che ci circonda; tutti dovrebbero essere uniti e compatti nel tentare di frenare un fenomeno destinato a crescere. Purtroppo in Costiera siamo super bravi a dividerci e litigare su tutto; siamo bravi a seminare zizzanie e odio; almeno su pochi punti si potrebbe essere tutti d’accordo e lavorare per dare forza alle Istituzioni al di là di chi le rappresenta; sulle questioni sociali la scuola ha bisogno di essere sostenuta nella sua azione, come la Chiesa e i Comuni, anche i media dovrebbero lavorare in questa direzione abbandonando strade che, per attaccare qualcuno o osannare qualche altro, finiscono invece solo per indebolire tutti i cittadini.

Nel pomeriggio dedicato alle dipendenze, anche grazie al contributo dato dagli amici della Comunità Mondo Nuovo ( www.mondonuovo.org ) che conoscono molto bene i nostri comuni per aver aiutato diversi giovani, sembravano tutti d’accordo, tutte le Istituzioni e i genitori (pochi) presenti. È già un passo avanti.