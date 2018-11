Genoa Napoli incredibile rimonta sotto il diluvio, grande Insigne . DIRETTA VIDEO

Genoa Napoli incredibile rimonta sotto il diluvio, grande Insigne . A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi francesi, spazio a Hysaj in difesa, a centrocampo c’è Zielinski e in attacco Milik in coppia con Insigne. Partita sospesa per la pioggia, va in vantaggio il Genoa poi recupera con Fabio Ruiz e Albiol

SEGUI LA DIRETTA

GENOA (3-5-2)

97 Radu; 14 Biraschi, 5 Romero, 4 Criscito; 8 Romulo, 88 Hiljemark, 44 Veloso, 24 Bessa, 22 Lazovic; 9 Piatek, 11 Kouamè.

A disposizione: 23 Russo, 25 Vodisek, 3 Gunter, 5 Lopez, 15 Mazzitelli, 19 Pandev, 32 Pereira, 33 Lakicevic, 45 Medeiros, 87 Zukanovic. All. Juric.

NAPOLI (4-4-2)

25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 22 D’Andrea, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 8 Fabián Ruiz, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 30 Rog, 31 Ghoulam, 42 Diawara. All. Ancelotti.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

DIRETTA VIDEO