Genoa 1-2 Napoli. Vittoria da guerrieri al Ferraris.

Termina 1-2 la gara d’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Una partita sofferta dagli azzurri che dopo esser andati in svantaggio, con il gol di Kouamè nel primo tempo, devono affrontare un secondo tempo con un campo impraticabile, a causa del nubifragio a Genova. Qui entra in gioco la bravura di Ancelotti, che cambia Milik e Zielinski sotto tono nel primo tempo e inserisce Mertens e Fabian Ruiz. Cambi che si rivelano decisivi. Dopo un interruzione durata 15 minuti per la pioggia, al minuto 62 Allan serve Mertens spalle alla porta. Il belga con un colpo di tacco manda Fábian Ruiz davanti a Radu e lo spagnolo non fallisce con un sinistro a giro che supera ogni difficoltà del campo. Il sorpasso avviene con un pò di fortuna al minuto 86. Mario Rui calcia una punizione in zona laterale. La traiettoria è tesa e veloce, e nella mischia il difensore Biraschi devia la sfera in rete che determina l’ 1-2. Il Genoa prova a riprenderla in extremis ma non crea azioni importanti. Nei minuti di recupero, Fábian Ruiz si dimostra un lottatore in mezzo al campo, e difende con la sua strapotenza fisica questi 3 punti che valgono tantissimo.