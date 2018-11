Francopio Pellegrino selezionato per la tre giorni del “Forum dei Giovani della Campania”

Francopio Pellegrino di Maiori ha partecipato questo weekend a “Nuovi Orizzonti”, l’evento organizzato dal Forum regionale dei Giovani della Campania dal 23 al 25 novembre, a Caserta. Pellegrino è stato selezionato tra migliaia di candidati della intera regione Campania, rientrando di fatto tra i 150 giovani del Sud per elaborare proposte giovanili per il futuro.

Il Forum regionale ha scelto di far cadere la convention in occasione di due importanti date: il 23 novembre, giorno terremoto in Irpinia del 1980 e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il giorno 25. Le sessioni plenarie hanno avuto inizio il 23 novembre al Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio, con la presenza delle massime autorità cittadine, discutendo di “Occupazione, Territorio, Europa e Competenze: le sfide del presente”. Un momento è stato dedicato anche al sisma, avvenuto 38 anni fa.

Il 24 novembre i lavori sono avvenuti invece nel Grand Hotel Vanvitelli: con esponenti della Giunta Regionale della Campania, si è discusso delle politiche in favore dei giovani, attuando un confronto con i giovani presenti per ascoltare le proposte per il futuro sull’occupazione. Nel pomeriggio, i 150 partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi (Europa, Territorio, Ambiente e Competenze) e si sono confrontati con operatori del settore e rappresentanti istituzionali per analizzare le problematiche esistenti e fornire risposte alle istituzioni competenti, in una sessione curata dal responsabile alla progettazione del Forum, il dott. Enrico Elefante.

La convention regionale si è conclusa al Real Sito di Carditello: qui c’è stato un confronto con i rappresentanti dei forum giunti da tutta la regione, insieme a rappresentanti regionali e nazionali delegati alle politiche giovanili. Durante i lavori c’è stata una riflessione sulla violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Questa tre giorni è stata molto proficua per Francopio Pellegrino: il maiorese come cittadino e giovane esponente di Forza Italia in Costiera Amalfitana, ha trovato questa esperienza arricchente dal punto dei vista dei contenuti e per il confronto con altre realtà, ma in specie dall’incontro con il presidente del Forum Regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso. Tra i giovani selezionati per questo evento, insieme a Pellegrino c’era anche Maria Fortunato del direttivo provinciale di Forza Italia Giovani: la responsabile del dipartimento “legalità e giustizia”, dove durante i lavori ha portato avanti le istanze sui giovani e quelle del territorio salernitano.