Folgore Massa-Casarano, sfida tra big al Palatigliana

Folgore Massa e Leo Shoes Casarano si affronteranno stasera nel big match (in programma alle ore 18.00) al Palatigliana di Sorrento. Questo incontro sarà fondamentale per delineare il quadro della classifica del girone G, dominato dalla Emrafoods Gis Ottaviano, staccando Folgore e Casarano di un punto. La formazione pugliese neo-promossa in serie B, si è rinforzata nella campagna estiva con l’obiettivo di inserirsi tra le prime. Tre i riconfermati rispetto alla formazione titolare della scorsa stagione, vale a dire lo schiacciatore Roberto Romano, il centrale Andrea Anastasia e il libero Valerio Barone. La regia della formazione casaranese è stata affidata al sempreverde Andrea Laterza, classe 1979, uno dei migliori palleggiatori italiani della categoria grazie alle sue indiscusse doti tecniche e atletiche che arriva a Casarano dopo aver indossato, nell’ultima stagione, la casacca della BCC Leverano contribuendo in maniera decisiva alla promozione in A2. Nel ruolo di opposto troviamo l’italo-brasiliano Mauricio Zanette Mugnaini che, nella scorsa stagione giocava da schiacciatore in serie A2 con la maglia della Messaggerie Bacco Catania. Mauricio Zanette, classe 1983, alto 195 cm prima di approdare in Italia ha giocato per diverse stagioni nella massima categoria in Brasile, Argentina e Spagna vincendo il titolo di campione d’Argentina nel 2006 con il Club de Amigos. In Italia ha giocato a Taviano, Catania, Sassuolo, Ortona, Paglieta, Pineto e nuovamente Catania. Mauricio associa alle indiscusse doti in fase realizzativa (784 i punti firmati finora in serie A) anche importanti rendimenti in fase di ricezione e difesa. Un altro pezzo da novanta del Casarano è lo schiacciatore di origini russe Andrey Gribov, che lo scorso anno giocava a Potenza ma in precedenza ha giocato diverse stagioni in A2 ad Ancona e Isernia e in B1 a Modica, Terni, Potenza, Tuscania, Grosseto, Torino e ancora Potenza. Completa la formazione il centrale siciliano Carmelo Muscarà proveniente dal Gabbiano Pozzallo. Classe 1988 per 195 cm di altezza, vanta pure lui un’importante esperienza decennale d’alto livello tra cui spicca la partecipazione al campionato di A2 con la maglia del Brolo con 74 punti registrati a referto (2013/14), mentre nella stagione successiva ha conquistato la promozione in A2 tra le file della Emma Villas Siena. Il Casarano metterà in campo oggi tecnica ed esperienza, quindi la Folgore Massa è chiamata ad una notevole prestazione, curando ogni minimo aspetto e cercando di limitare il più possibile i cali di rendimento, che i biancoverdi hanno palesato in alcune gare di tanto in tanto: ogni scambio, ogni pallone giocato, in questo tipo di incontri assume una importanza fondamentale per il conseguimento del risultato finale. Fondamentale in questa occasione sarà può venire l’incitamento del pubblico amico, che si prevede più caldo e numeroso che mai. L’incontro sarà diretto dai signori Citro Giuseppe (primo arbitro) e Baldi Francesco (secondo arbitro) provenienti entrambi dal comitato provinciale FIPAV di Salerno.