Il fascino autunnale della costiera amalfitana, lo conferma anche la rivista canadese “The Star”

Continuano i riconoscimenti provenienti dall’estero alla bellezza ed unicità della costiera amalfitana. A parlarne questa volta è il quotidiano di Toronto “The Star” il quale sottolinea come la costiera sia una meta da scegliere per chi vuole regalarsi una vacanza nel periodo autunnale in un posto dal fascino indiscutibile e senza spendere delle cifre esagerate, approfittando della bassa stagione. E non possiamo che essere d’accordo con “The Star” convinti che la costiera amalfitana è sicuramente bellissima nel periodo estivo grazie alla possibilità di poter vivere appieno anche il suo mare azzurro ma è altrettanto bella, anche se con un fascino diverso, nei mesi autunnali ed invernali quando le nostre zone diventano ancora più vivibili, libere dal caos dei mesi caldi, ma riescono a regalare, a chi lo desidera, delle esperienze uniche immersi in un paesaggio che non perde il suo fascino con l’arrivo dei mesi freddi ma, al contrario, esprime una bellezza particolare e suggestiva grazie alla cornice dei tipici colori autunnali.