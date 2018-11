Stare bene è il nostro primo obiettivo e sapere a chi rivolgersi nei semplici malanni di stagione è fondamentale.

Basta un semplice mal di testa o un mal di gola a metterci giù, siamo troppo pigri per raggiungere il nostro medico e magari non abbiamo tempo e così ci capita di fare uso dei medicinali a portata di mano, non sempre idonei, d’ora in avanti possiamo avere un punto di riferimento, un aiuto prezioso che ci potrà consigliare al meglio. Perché, oggi, non è tanto dei farmaci, di cui si ha bisogno ma dell’ ascolto del problema, poi delle indicazioni giuste per la sua risoluzione, avete capito bene la Farmacia Elifani è più di una farmacia, ha un unico obiettivo: farvi stare bene integralmente, copre tutte le vostre richieste e soprattutto vi assicura professionalità, deontologia, disponibilità, una scelta varia di prodotti di qualità. Tanti sono i servizi offerti dalla farmacia Elifani, dalle autoanalisi dei principali parametri del sangue come glicemia, colesterolemia, trigliceridemia, tempo di protrombina, emoglobina glicata alla automisurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma in tempo reale, spirometria, Holter pressorio 24ore ed Holter ECG 24 ore, dal noleggio di apparecchi elettromedicali come tiralatte elettrici, aspiramuchi e bilance pesaneonati, alla elaborazione di diete personalizzate o il controllo dell’ udito ed assistenza a protesi acustiche.

La farmacia ELIFANI si trova in Via Angelo Cosenza, 2/4 Meta (Italia)

numero telefonico 081 878 6605

info@farmaciaelifani.it