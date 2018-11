EVENTI DI QUESTO FINE SETTIMANA 17/18 NOVEMBRE

Sabato e domenica super carichi di eventi. Teatro, cerimonia Lions, il caso Moro, il Castello di Lettere con i mercatini di Natale, Sorrento -Sant’Agata , e tanti altri ancora. Di seguito una visione di tutte le locandine, in collaborazione con http://sorrentoeventi.blogspot.com/, per poter operare la scelta più consona alle proprie passioni. L’importante è , come dice il nostro amico Prudente, di non farselo raccontare, ma vivere l’evento. Dal vino novello appena arrivato tutto da assaggiare all’intrigato caso Moro organizzato dal Colibrì a Meta.