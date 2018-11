Esplosione sulla Napoli – Salerno. 5 feriti, niente morti

Questa mattina prestissimo, erano appena le 2.35, c’è stato un incendio sulla linea ferroviaria Napoli – Salerno. Probabilmente l’incendio è stato causato dall’esplosione di una bombola che solitamente era utilizzata per fare della manutenzione ordinaria. Ovviamente, per forza di cose, la circolazione ferroviaria è saltata ed allo scopo di sostituirne l’efficienza sono stati predisposti i collegamenti regionali mediante l’utilizzo di svariati autobus. Dunque si dà il via agli autobus tra Salerno e Bivio Santa Lucia; Salerno e Caserta; Salerno e Nocera Inferiore; e come supplemento alla tratta metropolitana Salerno – Napoli Campi Flegrei. Nel frattempo sono intervenuti con un’ottima tempistica i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti; per fortuna non ci sono stati morti. Anche la Rete Ferroviaria Italiana si è mossa tramite le proprie squadre tecniche per ripristinare una situazione che è diventata piuttosto complicata da gestire. Oltre al ripristino della rete ferroviaria ci sono ulteriori analisi ed indagini sulla dinamica dell’avvenimento.