ESCLUSIVA – Sorrento, Mario Gargiulo: “Non ho incontrato il sindaco al Plaza, solo per strada”

Sorrento. Questa mattina abbiamo incontrato l’ex assessore Mario Gargiulo della giunta di Giuseppe Cuomo, che ci ha rilevato “Mi sono incontrato con il sindaco Cuomo solo alla premiazione e per strada. Nessun’incontro al Plaza, nessun tipo di retroscena riportato dai giornali. Noi siamo sereni e aspettiamo che il sindaco decida, che abbiamo dato indicazioni del nostro uomo.”

Questa dichiarazione, che Positanonews da in esclusiva, riguarda la questione dell’azzeramento della giunta nel comune della Città del Tasso. Il gruppo consiliare il “Ponte”, spinge quindi per portare un proprio uomo nella futura giunta che sarà disegnata da Cuomo, escludendo la presenza di un ruolo istituzionale per Mariano Gargiulo.