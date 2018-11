Si è tenuto questa mattina a Sant’Agnello l’atteso incontro che ha visto protagonisti il WWF e i ragazzi del Liceo Classico Marone di Meta di Sorrento. Uno splendido incontro durante il quale Claudio d’Esposito ha ripercorso le tante battaglie vinte per cercare di salvaguardare i territori delle due costiere.

Menzionata anche la battaglia, che ha portato alla vittoria, circa l’Oasi Vallone Porto di Positano. Una lotta durata tantissimo tempo, alla quale abbiamo preso parte anche noi di PositanoNews, appoggiando in pieno l’operato di Claudio e in tal senso dobbiamo ringraziare anche il sindaco De Lucia, il quale ha mantenuto le promesse fatte in merito.

di 2 Galleria fotografica Sant'Agnello, incontro WWF con Liceo Marone di Meta



Ma non solo. Claudio ha voluto menzionare anche altre situazioni, come l’Oasi in città e il pino di Piazza Mercato per il quale si sta ancora lottando.