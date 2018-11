ESCLUSIVA – Sant’Agnello, lavori in Viale dei Pini: strada ancora chiusa. Ecco la situazione – FOTO/VIDEO

Continuiamo a monitorare la situazione di Viale dei Pini a Sant’Agnello. PositanoNews sta seguendo la vicenda da ieri mattina, quando la strada è stata chiusa scatenando un caos traffico a catena già a partire da Piano di Sorrento, proseguendo verso Sorrento. Oggi la situazione è sicuramente migliore, ma sconsigliamo di passare durante l’orario di uscita delle scuole.

Fin da subito si è provveduto, dopo le segnalazioni, a mettere in sicurezza la strada, con intervento di tecnici, operai e polizia locale. Contestualmente è stata chiamata in causa la GORI e la Parlato Costruzioni per un intervento di somma urgenza. Alle 14 di ieri era stata rilevata dalla stessa GORI una perdita idrica, superata dalla stessa ditta: successivamente si è proceduto all’allargamento dello scavo per verificare la presenza di ulteriori cedimenti non rilevabili.

Il tutto alla presenza di un geologo. Sempre sotto la supervisione dell’esperto, verranno effettuato prove DSH a trenta metri di profondità per verificare con certezza la presenza di cedimenti. I lavori in questione cominceranno al massimo mercoledì prossimo (domani) e verranno estesi anche a via Balsamo.

Tra oggi e domani è atteso l’arrivo dello spereologo per l’analisi delle cavità esistenti. La ditta, poi, continuerà con le operazioni di scavo, le quali si estenderanno in tutta l’area interessata.

Un plauso all’amministrazione di Sant’Agnello che si sta realmente adoperando perché la situazione venga riportata alla normalità il più presto possibile: le prove DSH potrebbero essere anticipate ad oggi. Ringraziamo il sindaco Sagristani che ci ha tenuto informati in modo dettagliato sulla situazione.