Emergenza Ospedale G.Capilupi: il Sindaco sollecita le Istituzioni competenti

A seguito dell’episodio di mancato intervento dell’elisoccorso verificatosi nella serata del 7 novembre scorso il Sindaco di Capri ha scritto alle istituzioni competenti per avere chiarimenti su quanto accaduto e per sollecitare le stesse ad attivare tutto quanto necessario per affrontare l’intera problematica relativa alle criticità del Presidio Ospedaliero caprese.