Eleganza per ogni giorno: apre il primo franchising “Sofia Monsurrò Boutique” in Cava de’ Tirreni

CAVA DE’ TIRRENI. Alla moda nessuna donna osa mai dire “no”. La moda è un tratto distintivo di ogni persona e sempre più minuzioso e ricercato quando si tratta del genere femminile. Ogni giorno una donna ricerca ed esprime sé stessa attraverso il suo modo di vestire. Vero anche che l’abito non fa il “monaco”, ma spesso è il nostro primo segno di riconoscimento, un piccolo cenno della nostra personalità. Proprio su queste osservazioni, il marchio campano “Sofia Monsurrò’, attualmente conosciuto prettamente per capi cerimoniali, ha lanciato una nuova linea: Sofia Monsurrò Boutique.

Sofia Monsurrò nasce in Campania nel 2016 dall’univoca idea di Giuseppe Monsurrò e Pasquale Affinito, ha sempre avuto come fine ultimo quello di vestire la donna mediterranea prendendo spunto dalla vecchia tradizione sartoriale campana. I loro abiti sono caratterizzati, infatti, da stampe personalizzate ed autoprodotte che rappresentano le bellezze della loro terra. Loro che amano applicare sui diversi capi anche materiali come il corallo di Torre del Greco o le porcellane di Capodimonte, magari come spille o bottoni. Insomma, una produzione attenta ai dettagli ed artigianale.

La nuova collezione segue gli stessi dettami della precedente, ma si pone l’ambizioso obiettivo di arrivare negli armadi delle donne tutti i giorni e non solo ed esclusivamente per eventi occasionali. E se è vero che “la moda che non raggiunge le strade non è moda” (come affermava la madre della moda Coco Chanel), allora il marchio Monsurrò ha fatto di questo slogan ‘verbo’ per la linea “Sofia Monsurrò Boutique”, disponibile in tutte le ‘Maison Monsurrò’ ora presenti a Cava De’ Tirreni, ma presto in tutte le regioni d’Italia.

A piccoli passi, il brand di moda si sta facendo strada, donando un vero e proprio stile alle sue acquirenti, con capi che mantengono l’eleganza degli abiti cerimoniali, la sinuosità e la morbidezza per affrontare quella che può essere una giornata di lavoro o un caffè con amici. Il monomarca ‘Monsurrò Boutique’ sarà inaugurato al pubblico sabato 24 novembre, in via Corso Umberto I, a Cava de Tirreni. Questo è il primo di una lunga serie di franchising che gli ideatori Giuseppe e Pasquale hanno in mente di aprire per portare sempre più in auge il loro marchio.

“Siamo felici di questo traguardo raggiunto – affermano i due ideatori -. La moda ci gira intorno e rappresenta il nostro umore e il nostro modo d’essere. Ci ha incuriositi sin da subito l’idea di vedere i nostri abiti indossati da donne tutti i giorni, mentre passeggiano per strada svolgendo qualsiasi attività abitudinale. Sofia Monsurrò Boutique ha proprio questo scopo: entrare nel quotidiano delle persone ed arrivare a tutte le donne d’Italia grazie a tutti i franchising che abbiamo in mente di aprire. Ci auguriamo il meglio sempre vestiti di eleganza Monsurrò”.