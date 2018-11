Eccellenza, San Vito Positano e Costa d’Amalfi sfide d’alta classe. Il Sant’Agnello ospita la Scafatese

Il palinsesto della decima giornata del girone B di Eccellenza, porta nostre formazioni della Costiera Amalfitana, sui campi delle squadre di alta classifica. Il San Vito Positano in Cilento incontra la terza della classe, la Polisportiva Santa Maria Cilento: i ragazzi di mister Macera, dopo la rocambolesca vittoria casalinga con il Castel San Giorgio, al Carrano trovano l’unica forza del campionato ancora imbattuta. Sfida tra bomber per Carfora e Manzo, entrambi a quota cinque reti.

Il Costa d’Amalfi di mister Ferrullo in trasferta al Roca di Avellino, fa visita al San Tommaso. Gli irpini, scalzati dai conterranei del Cervinara in vetta alla classifica, insieme agli azzurri sono tra le squadre più in forma del campionato in questo momento. Il Costa d’Amalfi, ben proiettato nella top five, insieme al San Tommaso possono dar luogo ad un bello spettacolo calcistico: l’arma in più dei Costieri è bomber Marino, tra gli attaccanti più prolifici a quota cinque. Il Sant’Agnello al Campo Dei Pini è chiamato ad osteggiare una Scafatese vogliosa di riscattarsi dalle recenti delusioni.

Le partite di San Vito Positano, Costa d’Amalfi e Sant’Agnello, sono tutte in programma sabato 10 novembre, alle ore 14.30.