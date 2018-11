Duetto di Fiona Swarovski e Riccardo Villari per i 60 anni di Peppino Di Capri Sulle note di Massimo Ranieri la stilista e il presidente del Circolo del Tennis di Napoli hanno intonato “Perdere l’amore”. La versione inedita della canzone ha intrattenuto oltre 300 inviati per i festeggiamenti in onore di Peppino Di Capri, a cui è stata conferita la medaglia di socio onorario. Il presidente del club partenopeo Villari accompagnato da Wolf “Volia” Chitis e la sua band ha aggiunto un altro tassello alla storia ultracentenaria del Club che dal 1905 porta avanti l’orgoglio partenopeo riunendo gloriose personalità dell’alta borghesia napoletana attraverso attività ludico-culturali e naturalmente importanti eventi sportivi.

L’omaggio a Peppino di Capri è un tassello in più nella storia del circolo. L’artista aveva tenuto i fan sulle spine per qualche giorno dopo il messaggio notturno lanciato sui social in cui annunciava che era in procinto di fare una “cosa mai fatta prima”. Peppino Di Capri, che quest’anno festeggia i 60 anni di carriera, è una star della musica italiana ma con un respiro internazionale e ha reso immortale il suo brano Champagne tanto che nel 2015 anche la scena rapper con Gué Pequeno lo ha omaggiato con il brano “Fiumi Di Champagne”a cui partecipa lo stesso Di Capri. Il cantautore ha portato in Italia il twist interpretando “Let’s twist again” di Chubby Checker ed è stato l’unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, in occasione dei loro tre leggendari concerti italiani a Milano, Genova e Roma (1968). il cantautore che era all’epoca tra i pochi rappresentanti del rock’n’roll italiano, aveva l’onore di aprire i concerti dei “quattro” (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) di Liverpool. Così alle celebrazioni di ieri non potevano mancare, tra gli altri, personalità come il senatore Enzo D’Anna, Guido e Benedetta Barenson, Massimo e Rosi Profili, Sandra Carraro, Fiona Swarovski, Pierluigi ed Elena D’Angelo, Paolo Fiorillo, Antonio e Marcella Capasso, Virginia Fiorani, Fabio Ratti e Marinì Ajello, Gianni e Pina Gagliardi, Enzo e Annalisa De Paola, Diego Ferrajoli.