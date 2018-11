Due proverbi della tradizione campana per Santa Caterina, 25 novembre

Per il 25 novembre si è soliti ricordare due motti proverbiali.

Citazione classica: “Comm Catarinea accussì Natalea”, che vuol dire che nella maggior parte delle volte in cui c’è il bello o il cattivo tempo nel giorno di Santa Caterina, la stessa condizione meteorologica si ripresenterà per il 25 dicembre. Quindi per il Natale 2018 si prospetta un tempaccio!

Citazione di Cinque Assunta (mia nonna), che ha ripreso la tradizione orale: “Santa Caterina susete e cucina, aropp che hai cucinat prepara ‘a nsalat” (aggiungo “l’insalata per la cena”), che vuol dire non solo che per questo santo giorno si deve celebrare Santa Caterina anche a tavola, ma che dopo che si è mangiato molto bene a pranzo, si deve già preparare un’insalata leggera per la sera. Si vuol far capire, ovviamente, che il pranzo e la cena sono molto vicini, perchè le giornate sono alquanto brevi. Poi a partire da dicembre le giornate incominciano pian piano ad allungarsi.

Gennaro Cuccaro