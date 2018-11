“Come due finali! Champions da favola: Napoli, PSG, e Inter, Barcellona sfida ai colossi d’Europa”. DOVE VEDERLE, RACCONTATELE A POSITANONEWS

“Come due finali! Champions da favola: Napoli e Inter contro i colossi d’Europa”. L’apertura del Corriere dello Sport di oggi, martedì 6 novembre 2018, è dedicata ovviamente agli impegni prestigiosi che attendono questa sera le due italiane che in Champions League che ricevono in casa rispettivamente Barcellona e Psg. Sul fronte nerazzurro, sulla copertina del quotidiano romano si legge: “Spalletti manda in campo la squadra tipo: ‘dobbiamo dimostrare di sapere giocare alla pari con tutti’. Messi recupera, ma va in panchina. Stadio esaurito, record di incasso”.

DOVE VEDERLE

12.00 Napoli-PSG (UEFA Youth League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00 Inter-Barcellona (UEFA Youth League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Atletico Madrid-Borussia Dortmund (UEFA Youth League) – SKY SPORT FOOTBALL

18.55 Diretta Goal (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 251)

18.55 Stella Rossa-Liverpool (UEFA Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252)

18.55 Monaco-Bruges (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 254)

20.30 Viterbese-Sicula Leonzio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 251)

21.00 Inter-Barcellona (UEFA Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Napoli-PSG (UEFA Champions League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Atletico Madrid-Borussia Dortmund (UEFA Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Tottenham-PSV (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 255)

21.00 Porto-Lokomotiv Mosca (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 256)

21.00 Schalke 04-Galatasaray (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 257)

