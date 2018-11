Due cittadini della penisola sorrentina saranno insigniti con il titolo di cavaliere per impegno civile e sociale

Due cittadini della penisola sorrentina saranno insigniti con il titolo di cavalieri per essersi particolarmente distinti per impegno civile e sociale. Si tratta del Maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri Antonio Quattromini di Massa Lubrense e del Primo luogotenente della Marina Militare Enrico Staiano di Vico Equense. A consegnare i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sarà il Prefetto di Napoli Carmela Pagano durante la cerimonia che si svolgerà domenica 4 novembre alle ore 12 nel Palazzo del Governo. Nel corso della cerimonia sarà consegnata anche la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria della guardia particolare giurata Gaetano Montanino, ucciso nel 2009 durante una rapina nel tentativo di contrastare l’intento delittuoso e la Medaglia d’Oro per le vittime del terrorismo alla memoria del sergente maggiore dell’esercito italiano Michele Silvestri, colpito mortalmente da una bomba a Bakwa – Afghanistan – nel 2012.