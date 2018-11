Droga e porto abusivo di armi: 7 arresti all’alba tra Napoli e Salerno

I carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli), hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di sette persone accusate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione e porto abusivo di armi. Due arrestati sono stati tradotti in carcere, 3 ai domiciliari, a 2 è stato notificato il divieto di dimora nella provincia di napoli. I provvedimenti sono stati eseguiti su richiesta del Gip di Torre Annunziata nei comuni di Casola di Napoli, Lettere, Torre Annunziata e San Rufo (Salerno). I militari hanno indagato sui canali di approvvigionamento per piazze di spaccio nelle province di Napoli e Salerno cui giungevano rifornimenti di marijuana e cocaina. i reati sono stati commessi tra l’ottobre 2017 e il marzo 2018. Due arrestati sono stati tradotti in carcere, 3 ai domiciliari, a 2 è stato notificato il divieto di dimora nella provincia di Napoli.

