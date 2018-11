Dopo l’ondata di maltempo, subito le frane sulla Statale Amalfitana

Dopo l’ondata di maltempo di queste ultime ore, era abbastanza prevedibile che ci sarebbero stati degli smottamenti un po’ in giro per tutta la Costiera Amalfitana. Nella foto in questione, che vi mostriamo, c’è stata una frana di modeste dimensioni sulla Statale Amalfitana, nel territorio maiorese, che porta a Salerno. Dunque, per fortuna, nulla di grave e soltanto piccoli disagi per quanto riguarda la viabilità. Intervenuti sul posto gli operai dell’Anas e i vigili del fuoco.