Da domani 05 novembre 2018 entra in vigore orario invernale degli autobus SITA in costiera amalfitana e penisola sorrentina.

Per quanto riguarda Amalfi e Salerno saranno collegate da circa una trentina di corse, a dall’alba, alle ore 5.15, seguendo con quelle scolastiche per finire con l’ultima corsa dalla Divina al capoluogo di provincia alle 21. In senso opposto la prima corsa è prevista per le 5.55 mentre l’ultima per tornare in Costiera Amalfitana alle 21.30. Ovviamente tale riferimento è valido anche per tutti i comuni limitrofi attraversati dal servizio di trasporto pubblico.

Amalfi sarà collegata anche a Napoli con due corse giornaliere dirette con partenza all’alba. Circa venti saranno invece gli orari nei quali i residenti e turisti potranno andare dal paese capofila della Divina a Ravello e Scala dalle 6.00 di mattina fino alle 21.00 circa.

Agerola e Sorrento le altre due mete che avranno un gran numero di corse. A partire dalle ore 6.00 per finire alle ore 22 tantissimi i pullman che copriranno entrambe le tratte. Senza dimenticare che saranno collegate anche le frazioni come Pogerola o i comuni collinari come Tramonti. Ovviamente i turisti e i pendolari di Positano e Praiano potranno stare tranquilli, anche per loro ci saranno diverse opportunità per spostarsi col servizio di trasporto pubblico.

Di seguito tutti gli orari e le tratte del servizio Sita:

ORARI SITA AUTUNNO-INVERNO 2018 – CostieraAmalfitana

SITA AUT-INV 2018-19 – AMALFI AGEROLA

ORARI SITA AUTUNNO-INVERNO 2018 – PenSorrentina

Infine ricordiamo che la Cooperativa Sant’Andrea effettuerà i collegamenti marittimi per Capri fino al 30 novembre ogni giorno e poi dal 1 dicembre solo il martedì, il giovedì ed il sabato.

Di seguito gli orari:

Amalfi – Capri e vic. -Novembre 2018