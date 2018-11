Dolore a Castellammare di Stabia per la morte improvvisa di Luigi, stroncato da un infarto a soli 20 anni

Tragedia a Castellammare di Stabia. Un giovane di appena 20 anni, Luigi Malafronte, è morto nel sonno a causa di un infarto fulminante. A fare la terribile scoperta è stata la madre che era andato a svegliarlo come faceva ogni mattina. Luigi era molto conosciuto ed amato nel suo quartiere, Ponte Persica, ed in tutta Castellammare dove in tanti lo conoscevano per la sua passione per i camion ed i motori in genere. Oggi si sono svolti i funerali e tanti amici di Luigi hanno voluto salutarlo indossando una maglietta bianca con il volto. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio e, tra tutti, ci piace riportare quello di uno stabiese che ha voluto ricordare Luigi dedicandogli una poesia:

“Non è giusto, non si può

non è umano morire a vent’anni,

accettare la sorte malvagia

di siffatto destino crudele

che ti toglie un figlio dal seno,

nostro figlio, il figlio di tutti,

tanto era carnale Luigi.

Se per caso ci avevi a che fare,

era dolce, gentile, educato,

mansueto in ogni suo dire

la modestia era l’arma migliore

lo apprezzavi in ogni suo gesto.

Tanti sono i mestieri che ha fatto:

fruttaiolo, barista e fra tanti

la consegna di pizza a ogni loco

dove c’era bisogno d’andare.

Era allegro, vivace, burlone. . .

Il suo riso così accattivante

ti donava il suo buonumore.

Era bello Luigi, era gaio

e perciò non si può, non si può

non è giusto morire così!

a vent’anni è la vita che ride

non la morte che presto ti ha preso,

troppo poco i tuoi anni con noi.

Un intero paese ti piange.

Un’intera famiglia, noi tutti

ci stringiamo ai tuoi genitori,

al tuo caro fratello e sorella

mentre tu, siamo certi, ci guardi

da lassù e sorridi con noi.

Addio Luigi, sarai sempre tra noi.