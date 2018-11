Che disastro a Tramonti per la Guardia Medica, ma le istituzioni dove stanno?

Tramonti, Costiera amalfitana . Gli operatori sanitari della Guardia Medica di Tramonti hanno scritto al commissario straordinario dell’Asl Salerno, al responsabile dell’emergenza, e al referente del Distretto sanitario 63, per segnalare la situazione di disagio nella quale sono costretti ad operare.

Una missiva abbastanza chiara nella quale i medici specificano che:«Il presidio di Continuità Assistenziale di Tramonti è divenuto “area” non più compatibile per le normali funzioni di operatività medico-sanitarie».

I medici segnalano anche la mancata cura dei servizi igienici:«un solo bagno gestito dai pazienti, dai medici e da operatori comunali che ne usufruiscono in “maniera anarchica” , si legge testuale».

Il problema non sarebbe solo per i medici ma anche per i pazienti che chiedono l’intervento degli operatori sanitari:«Non c’è alcun rispetto della privacy durante i tempi di lavoro e di relax dei sanitari. Durante lo svolgimento del lavoro sanitario, più volte, e sempre più spesso, c’è un via-vai di soggetti che raggiungono il sottoscala attraverso una bussola che viene giù dalle sale comunali».

I medici chiedono una nuova collocazione anche perchè «Lo studio,dove si svolgono visite e controlli medici, risulta estremamente fatiscente».