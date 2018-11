Diocesi di Teggiano-Policastro - CELEBRAZIONE PER L\'INIZIO DELLA VISITA PASTORALE

Onore dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) cattolico cristiano praticante di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro e Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani attuale Referente Provinciale Federazione di Salerno-Presidente Sezione Comune di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + dipendente di ruolo con requisiti anche per mensioni superiori all’ ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI da maggio 2014.

Domani Domenica 25 novembre 2018, solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, con la Celebrazione presieduta dal nostro Vescovo Antonio De Luca nella Cattedrale di Teggiano, inizierà la Visita Pastorale.

Il Vescovo, in quanto pastore della comunità, visita il Popolo Santo di Dio, non solo perché presenza viva del Signore in quella porzione di Chiesa particolare che gli è stata affidata, ma soprattutto come Padre che guida i suoi figli nella loro quotidianità. La Visita Pastorale è «tempo di grazia e momento speciale, anzi unico, in ordine all’incontro e al dialogo del Vescovo con i fedeli» (Pastores gregis, 46). La Visita sarà occasione per riscoprire la Parola di Dio, per unirsi nello spezzare il Pane, per vivere la carità cristiana e conformarsi ad un modello di comunione che si rinnova di volta in volta nell’incontro con i fratelli. Il Vescovo così ravviva l’amore che ha per i suoi fedeli, incoraggia, ammonisce e soprattutto esorta a rimanere saldi nella fede, perseveranti nella carità e sempre nuovi nella speranza (cfr. Apostolorum successores, n. 220). Durante la Visita Pastorale il Vescovo compie il suo ufficio di insegnare, santificare e governare, annunciando la Parola di Dio, celebrando i Sacramenti e guidando la preghiera comunitaria e, soprattutto, condividendo le gioie, i dolori e le speranze della comunità visitata (cfr. Pastores gregis, 46).

Nella Celebrazione sarà anche ordinato diacono il seminarista Antonio Costantino della Parrocchia San Nicola di Bari in Castelcivita.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.