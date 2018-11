La dimenticanza dei dottori che fu fatale all’Ospedale di Salerno. La sentenza.

L’episodio è abbastanza noto non solo a livello territoriale ma anche a livello nazionale. Ci fu una dimenticanza, nel 2012, che riguardò una donna 86enne che venne operata all’Ospedale di Salerno Ruggi D’Aragona per un cancro all’intestino. La dimenticanza da parte dei medici fu fatale per la donna che morì con una pinza nell’addome di 22 cm. Il caso era stato precedentemente archiviato per poi essere riaperto dalla Corte di Cassazione. La povera donna, dopo l’operazione per asportare il tumore, fu ricoverata nuovamente 7 mesi dopo, questa volta con urgenza, per dei dolori immani al ventre. La cosa sorprendente è che nessun controllo fino ad allora avesse evidenziato qualche cosa che non andava; soltanto tramite la Tac i medici riuscirono ad individuare che nel suo corpo ci fosse effettivamente un oggetto estraneo. Da quel momento in poi decisero di predisporre un altro intervento al fine di rimuoverlo ma la donna non ci arrivò. La sentenza, ad oggi arrivata, ha emesso due condanne ed un’assoluzione. Il caso è definitivamente chiuso dopo ben 6 anni.